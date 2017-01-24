Башкирия получила еще 1,1 млрд рублей на строительство второй очереди набережной реки Белой в Уфе Фото: Минэкологии РБ Башкирия получила еще 1,1 млрд рублей на строительство второй очереди набережной реки Белой в Уфе Фото: Минэкологии РБ

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Республика получила из федерального бюджета еще 1,1 млрд рублей на реализацию второго этапа строительства набережной реки Белой в Уфе. Еще 1,3 млрд выделяет республиканский бюджет, 63 млн — городской. В целом стоимость строительства второй очереди объекта составила 2,5 млрд рублей.

Проектом предусмотрено четыре очереди. Главная задача строителей — возвести надежную берегоукрепляющую линию протяженностью 5 км. Для этого требуется целый комплекс мероприятий, пояснили в Минэкологии РБ. Это реконструкция имеющихся инженерных сооружений и строительство новых. «Ожидается колоссальный эффект: берегоукрепление предотвратит ущерб на сумму почти 13 млрд рублей. Набережная защитит более 1700 жителей, проживающих в этом районе, от паводка и его последствий — опасных физико-геологических процессов», — сообщили в ведомстве.

Проект включен в перечень 100 социально значимых проектов, строящихся к 100-летию республики.