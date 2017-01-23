В Башкирии присоединились к всероссийскому месячнику военно-патриотического воспитания Фото: администрация Мелеузовского района



















В Башкирии присоединились к всероссийскому месячнику военно-патриотического воспитания Фото: администрация Мелеузовского района

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Жители города Мелеуза и Мелеузовского района присоединились к всероссийскому месячнику военно-патриотического воспитания, оборонно-массовой и спортивной работы, посвященному Дню защитника Отечества и 90-летию ДОСААФ России. Торжественное открытие месячника началось сегодня в Мелеузе около памятника воинам-афганцам. На Аллее Славы выступили руководители общественных организаций, участники митинга почтили память погибших героев минутой молчания и возложением цветов. От имени главы администрации района всех присутствующих поздравил с этим замечательным мероприятием его заместитель Геннадий Шлычков.

Завершающим пунктом шествия стал городской парк культуры и отдыха, где после выступлений представителей местного военного комиссариата и районного Совета ветеранов войны и труда прошло возложение цветов к Вечному огню и мемориальным плитам Аллеи Славы.

Затем участники митинга посмотрели концертные номера, подготовленные артистами и воспитанниками Дворца творчества, попробовали солдатскую кашу. Раздача горячего чая и перловой каши была организована местным отделением ДОСААФ России.

Всероссийский месячник военно-патриотического воспитания, оборонно-массовой и спортивной работы продлится до 23 февраля.

Как сообщили в администрации Мелеузовского района, в рамках месячника состоятся встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, военных конфликтов в Афганистане и Чечне, ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, акция «Блокадный хлеб». Будет совершен автопробег, посвященный Дню защитника Отечества. Пройдут. конкурсы рисунков и плакатов, праздник «А ну-ка, парни!», Всероссийская «ДОСААФская» лыжня, муниципальный конкурс патриотической песни «Люблю свою Отчизну», военно-спортивная игра «Зарница». В гимназии №1 Мелеуза планируется открытие обелиска памяти воинам, погибшим в локальных конфликтах, принятие торжественного обещания участниками «Юнармии» и другие спортивно-массовые мероприятия.