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23 января Понедельник

Уфа   °

В Башкирии железная дорога объявила 40-процентный дисконт на плацкарт

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии железная дорога объявила 40-процентный дисконт на плацкарт Фото: kakprosto.ru

В Башкирии железная дорога объявила 40-процентный дисконт на плацкарт Фото: kakprosto.ru

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Куйбышевский филиал «Федеральной пассажирской компании» 24-26 января предоставляет 40-процентную скидку на верхние места в плацкартных вагонах для всех поездов. Как пояснили в башкирском отделении РЖД, скидка предоставляется от тарифа на нижнее место и не распространяется на комплекс сервисных услуг и плату за постельное белье. Скидка не действует при покупке билетов на скорые фирменные поезда №146/145 Москва — Назрань и №61/62 Москва — Нальчик.

Теги: РЖД,скидки
 
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