Башкирия — лидер по привлечению федеральных средств на поддержку предпринимательства в моногородах

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Башкортостан лидирует по привлечению федеральных средств на поддержку предпринимательства в моногородах. На днях в Москве состоялся конкурс по распределению региональным бюджетам субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства. Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму второй год оказался на первом месте по объему полученных средств для поддержки малого бизнеса в моногородах.

Все шесть моногородов республики — Кумертау, Нефтекамск, Учалы, Белебей, Благовещенск и Белорецк, приняли участие в конкурсе на предоставление федеральной субсидии. В итоге общий объем субсидии составил более 130 млн рублей.

В результате, по предварительным данным муниципалитетов, прямую финансовую поддержку (субсидии и гранты) получили более 180 предприятий малого и среднего бизнеса, которыми создано более 470 новых рабочих мест и сохранено около 2500 рабочих мест.

По итогам конкурса на поддержку малого и среднего бизнеса в Башкортостане привлечено более 255 млн рублей из средств федерального бюджета. Из них на создание и развитие микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования — 53 млн рублей, на создание и развитие Центра инноваций социальной сферы — 5 млн, на создание и развитие Центра поддержки предпринимательства — 30 млн, на мероприятия по вовлечению молодежи в предпринимательство —11,2 млн, на создание и развитие Регионального центра инжиниринга — 26 млн, на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах — 130 млн рублей.