В Уфе расчистили от снега Аксаковский сад Фото: администрация Уфы
В Уфе расчистили от снега Аксаковский сад
В Уфе расчистили от снега Аксаковский сад Фото: администрация Уфы
УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе расчистили от снега Аксаковский сад. Одно из старейших в городе мест отдыха вновь доступно для прогулок. Как сообщили в администрации Кировского района города, с уборкой помогли местные жители. Откликнувшись на призыв оказать содействие жилищным службам, они вышли с лопатами на субботник и вычистили детскую площадку, дорожки, подходы к скамейкам.
«В работах приняли участие 13 человек и четыре единицы техники. Самосвалы вывезли 12 кузовов снега», — проинформировали в муниципалитете.