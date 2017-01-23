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В Уфе расчистили от снега Аксаковский сад

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В Уфе расчистили от снега Аксаковский сад Фото: администрация Уфы

В Уфе расчистили от снега Аксаковский сад Фото: администрация Уфы

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе расчистили от снега Аксаковский сад. Одно из старейших в городе мест отдыха вновь доступно для прогулок. Как сообщили в администрации Кировского района города, с уборкой помогли местные жители. Откликнувшись на призыв оказать содействие жилищным службам, они вышли с лопатами на субботник и вычистили детскую площадку, дорожки, подходы к скамейкам.

«В работах приняли участие 13 человек и четыре единицы техники. Самосвалы вывезли 12 кузовов снега», — проинформировали в муниципалитете.

Теги: ЖКХ,уборка снега,парки
 
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