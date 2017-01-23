Башкирия заняла седьмое место в рейтинге по продажам новых легковых автомобилей Фото: Дмитрий Слезин Башкирия заняла седьмое место в рейтинге по продажам новых легковых автомобилей Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Башкортостан занял седьмое место в рейтинге крупнейших региональных авторынков страны. Список по итогам 2016 года составило аналитическое агентство «Автостат», сообщает РБК-Уфа.

За год в республике было реализовано 43,7 тысячи новых легковых автомобилей. По сравнению с 2015 годом продажи выросли на 4,6 процента, что является лучшим показателем среди регионов.

Лидером рейтинга традиционно является Москва, на долю которой пришлось 16 процентов от всего рынка, или более 200 тысяч единиц. Вдвое меньше легковых автомобилей реализовано в Подмосковье. Замыкает первую тройку Санкт-Петербург, где было продано 85 тысяч новых авто. Также в десятке лидеров Татарстан, Краснодарский край, Самарская область, Ростовская, Свердловская и Нижегородская области.

Объем рынка новых легковых автомобилей в России в 2016 году составил 1,26 млн единиц, что на четыре процента меньше, чем годом ранее. При этом выручка от продажи выросла на один процент, достигнув 1,8 трлн рублей. 90 процентов от этого объема приходится на иномарки, 10 процентов — на легковые автомобили отечественных марок. В прошлом году представители отечественного автопрома заработали на продажах около 200 млрд рублей, что на 12 процентов больше прошлогодних показателей.

«Увеличение выручки от продажи новых легковых автомобилей во многом связано с ростом цен на них, поскольку сам российский рынок продолжает испытывать падение», — отмечают в «Автостате».

Между тем, в утвержденном Правительством РФ перечне мероприятий по стабилизации экономики страны есть пункт о программах адресной поддержки спроса на автомобили, в России в 2017 году на эти цели будет выделено 17,4 млрд рублей, следует из утвержденного перечня мероприятий. Эти средства будут направлены на программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Русский тягач», «Российский фермер», «Свое дело», на поддержку продаж газомоторной техники и городского общественного электротранспорта, закупку школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи.

За счет этих средств предполагается реализовать 90,72 тысячи единиц техники в 2017 году.