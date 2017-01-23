В Башкирии ректоры вузов ответили на вопросы родительской общественности Фото: пресс-центр БГПУ







В Башкирии ректоры вузов ответили на вопросы родительской общественности Фото: пресс-центр БГПУ

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Как выбрать вуз, какие специальности востребованы и будут актуальны в будущем? Как подготовить ребенка к сдаче ЕГЭ и к будущей самостоятельной взрослой жизни? Каковы правила приема в вузы Башкортостана? Эти и многие другие вопросы смогли задать ректорам вузов республики педагоги и родительская общественность Туймазинского района. Такая возможность им представилась благодаря прошедшему в районе выездному заседанию Совета ректоров РБ. В мероприятии также приняли участие замминистра образования РБ Гуллярия Ялчикаева, главы администраций Туймазинского, Шаранского и Бакалинского районов, городов Белебей и Октябрьский, работодатели, учителя-предметники и школьники.

По мнению родителей и учащихся, такие мероприятия необходимы.

«Прежде всего это очень удобно. Не надо тратить время на поездки в Уфу, чтобы узнать о каждом университете. В одном месте, из первых уст, мы получили много полезной информации обо всех вузах сразу, об условиях обучения и проживания студентов, о социальных гарантиях, о воспитательной политике. Надеемся, все это поможет нам определиться с будущим вузом и уже позже приехать на День открытых дверей», — озвучила мнение родителей одна из мам.

Кроме того, обучающиеся старших классов смогли проверить свои знания по основным учебным дисциплинам, ознакомиться со спецификой проектной деятельности, а также пройти диагностическое тестирование, выявляющее профессиональные склонности и способности. Школьники посетили мастер-классы по робототехнике, ландшафтному проектированию, оказанию первой медицинской помощи, вокальному мастерству и технологиям добычи нефти.

Для школьных психологов был проведен круглый стол по подготовке абитуриентов к сдаче ЕГЭ.

Еще одна не менее важная цель выездного совещания — укрепление взаимодействия с работодателями по вопросу организации целевого приема и целевого обучения, развитие партнерских отношений с образовательными организациями общего и профессионального образования. Итогом деловой части мероприятия стало подписание трехстороннего договора о сотрудничестве администрации Туймазинского района, районного объединения работодателей и Совета ректоров вузов РБ. Стороны договорились об осуществлении непрерывного взаимодействия в целях эффективной подготовки качественных кадровых ресурсов на основе обеспечения тесной связи между вузами, ссузами, школами и работодателями.