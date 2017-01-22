Восток поставил финальную победую точку в Матче Звезд КХЛ-2017 и Неделе Звезд хоккея Фото: Дмитрий Слезин Восток поставил финальную победую точку в Матче Звезд КХЛ-2017 и Неделе Звезд хоккея Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Уфе завершился Матч Звезд КХЛ-2017 финалом между командой Восточной Конференции из Дивизиона Чернышева и западной сборной из Дивизиона Тарасова.

Чернышевцы одержали победу в упорной борьбе — 3:2. Победную шайбу забросил молодежный делегат от МХЛ Андрей Алтыбармакян.

Уфимские представители в финальном поединке отметились результативными передачами: Захар Арзамасцев при первой шайбе и Сами Леписте при второй.

Помимо них победителями стали игроки «Салавата Юлаева» Энвер Лисин и Кирилл Капризов.

«Серебро» в составе Дивизиона Тарасова получает уфимский молодежный представитель Кирилл Цулыгин.

Неделя Звезд хоккея-2017 в Уфе завершена. Восточная Конференция выиграла третий трофей среди разыгранных в ней, уступив Западу молодежный Кубок Вызова МХЛ-2017 (здесь тоже победная шайба на счету золотого Алтыбармакяна) и Матч Звезд Женской хоккейной лиги.