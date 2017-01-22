В Башкирии задолженность по заработной плате составляет 1,2 млн рублей Фото: Андрей Старостин
В Башкирии задолженность по заработной плате составляет 1,2 млн рублей
В Башкирии задолженность по заработной плате составляет 1,2 млн рублей Фото: Андрей Старостин
УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Башкирии задолженность по заработной плате составляет 1,2 млн рублей. Последние данные Башкортостанстата на заседании Республиканской межведомственной комиссии по вопросам снижения неформальной занятости населения и своевременной выплаты заработной платы озвучил заместитель министра труда республики Юрий Мельников.
По сравнению с прошлым годом просроченная задолженность по заработной плате в регионе уменьшилась в 2,7 раза. По состоянию на 19 января погасили задолженность по заработной плате семь предприятий. Это ООО «Салаватское сельэнерго», ООО «Благоварский завод сборных конструкций», ООО «Нефтекамский завод трубопроводного оборудования», ГУП РБ «Давлекановский лес», МУП «Камский элеватор», ООО «Жилищно-эксплуатационный участок №93» (г. Уфа), ООО «Сибайский завод буровых реагентов».