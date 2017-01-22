В Башкирии фестиваль «Крещенские морозы-2017» назвал имена победителей

УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Бирске завершился Республиканский открытый фестиваль-конкурс эстрадной песни и танца «Крещенские морозы». Традиционное мероприятие состоялось уже в 23-й раз. На гала-концерте, который торжественно закрыл конкурс, были названы имена победителей.

Гран-при фестиваля завоевали 20-летняя москвичка Екатерина Таран, группа «Инкес» из Уфы и танцевальный коллектив «Радуга» из Бирска. Победители были награждены дипломами, получили памятные статуэтки и денежные призы. Обладатель Гран-при в номинации «Эстрадная песня» также выдвигается в качестве претендента на получение премии Президента РФ в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

В этом году в конкурсе приняли участие 88 исполнителей и коллективы из городов и районов Башкортостана, Москвы, Санкт-Петербурга, Когалыма и Киева. Впервые в этом году география конкурса шагнула за пределы республики и был в разы увеличен призовой фонд: Гран-при — 30 тысяч, первое место — 15 тысяч, второе место — 10 тысяч и третье место — 5 тысяч рублей. Ради увеличения призового фонда организаторы решились пожертвовать приглашенный звездой. Участники состязались в номинациях: эстрадная музыка, эстрадная песня, рэп-исполнители, музыкальные группы, эстрадный танец.

Оценивало участников жюри, в состав которого вошли: популярный российский певец, солист Башкирского государственного театра оперы и балета, народный артист РБ, заслуженный артист России Геннадий Родионов, заведующий хореографическим отделением Детской школы искусств г. Стерлитамака, главный балетмейстер заслуженного коллектива народного творчества России, народного ансамбля танца «Солнышко», заслуженный работник культуры РБ Роберт Ишмаков, композитор, заведующий музыкальной частью Башкирского государственного академического театра драмы им. Мажита Гафури, лауреат Государственной молодёжной премии им. Ш. Бабича, заслуженный деятель искусств РБ Урал Идельбаев.