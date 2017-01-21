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21 января Суббота

Уфа   °

В Уфе Мастер-шоу-2017 со счетом 5:2 выиграла команда Востока

СПОРТ

УФА, 21 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В «Уфа-Арене» завершилось Мастер-шоу, предваряющее финальный день Матча Звезд КХЛ-2017. С итоговым счетом 5:2 в нем победу праздновали представители Восточной Конференции.

Ведя 4:1, «восточные» парни проиграли конкурс «Лучшая защита, мощное нападение», но выиграли последнюю «Большую эстафету».

В Мастер-шоу-2017 приняли участие игроки уфимского «Салавата Юлаева» — Кирилл Капризов, Сами Леписте, Захар Арзамасцев и Энвер Лисин.

Лисин оказался самым быстрым в этот вечер, он выиграл конкурс «Самый быстрый круг» и поставил победную точку в последней «Эстафете».

Теги: хоккей,Мастер-шоу-2017
 
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