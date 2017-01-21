Уфимец Энвер Лисин выиграл первый конкурс на быстрый круг на Мастер-шоу-2017 в Уфе

УФА, 21 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В «Уфа-Арене» стартовало Мастер-шоу, предваряющее Матч Звёзд КХЛ-2017. Зрителей поприветствовали президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, Глава Башкортостана Рустэм Хамитов и президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

– У нас сегодня в городе, в республике, в стране замечательный праздник. Этот праздник вам, дорогие болельщики! Ура хоккею! С праздников вас! Всего самого доброго! – сказал Рустэм Хамитов.

Состоялся первый конкурс — «Круг на скорость». Алексей Потапов, Франс Паре и Иван Телегин из Западной конференции задали высокую планку, выбежав из 13 секунд, и установив новый рекорд подобных шоу.

Но представитель уфимского «Салавата Юлаева» Энвер Лисин, пробежав круг по стадиону последним по очереди, обыграл и их — 12,45 секунды. Восток повёл в программе из семи конкурсов — 1:0.