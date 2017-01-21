Рустэм Хамитов встретился с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем и президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко Фото: Олег Яровиков









Рустэм Хамитов встретился с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем и президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 янв 2017. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/.

21 января в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем и президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко, которые приехали в Уфу в рамках Недели звёзд хоккея – 2017.

Стороны обсудили перспективы развития хоккея в республике и возможности проведения в Уфе крупных спортивных мероприятий.

– У нас почти 500 открытых хоккейных площадок в республике, все они работают. Мы продолжаем строить площадки с искусственным льдом. В конце прошлого года в сельском населённом пункте запустили такую площадку. В этом году построим ещё одну площадку, в следующем году – ещё две. Итого, у нас будет 18-19 крытых ледовых площадок с искусственным льдом, – рассказал Рустэм Хамитов. – Конечно, этого мало, но у нас в планах каждый год строить одну-две площадки. Каждая из них стоит примерно 3 млн евро.

– 500 хоккейных площадок на территории республики – это очень много. Это хороший показатель, – отметил Рене Фазель. – Спасибо Вам большое за всю эту работу. Мне очень приятно приехать к вам снова после 2013 года. В декабре я был в Канаде, где проходил чемпионат мира среди юношеских команд. И люди до сих пор обсуждают чемпионат, который прошел в Уфе. Говорят о температуре, погоде и невероятном гостеприимстве жителей. Я им сказал, что снова собираюсь в Уфу на Неделю звёзд хоккея. Они просили передать слова огромной благодарности за ту работу, которую вы проделали.

Глава республики поблагодарил руководство КХЛ за возможность провести Неделю звёзд хоккея.

– Наша «Уфа-Арена» заполнена до отказа. Праздник хоккея действует в полную силу, в полную мощь. Завтрашние матчи мы ждём с нетерпением. Надеемся, что всё пройдёт так, как мы запланировали. Не с точки зрения спортивного результата, а с точки зрения организации этой работы, – сказал руководитель региона. – Вы знаете, что Уфа умеет на самом высоком уровне проводить крупные международные события, мероприятия. На будущее мы просим вас рассмотреть Уфу как место проведения крупных международных соревнований.

– Нужно сказать, что Уфа сейчас является законодателем создания нового формата, которого раньше не было – Неделя звёзд хоккея. Теперь все следующие события будут проводиться в этом новом формате. Мы видим большой интерес среди тех городов, которые сейчас заявились как кандидаты на следующую Неделю звёзд хоккея. Уфа здесь задала очень высокую планку проведения мероприятия, – подчеркнул Дмитрий Чернышенко. – Кульминация у нас ещё впереди, но уже сейчас можно сказать, что соревнования, все шоу, индустрия гостеприимства, опыт болельщиков на самом высочайшем уровне. Вполне естественно, что Уфа и дальше будут принимать крупнейшие события, в том числе и международные. Вся инфраструктура должна работать. Самое приятное, что мы видим полные трибуны, что регион и город живут хоккеем, этим событием. Это действительно большой праздник.