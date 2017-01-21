Академик Ахат Мустафин отмечает 60-летие

УФА, 21 янв 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Шестидесятилетие отмечает Ахат Газизъянович Мустафин, крупный ученый-химик, многие годы посвятивший развитию отечественной химической науки, чьи научные труды известны далеко за пределами Башкортостана и России.

Ахат Мустафин родился 21 января 1957 года в деревне Кульчурово Баймакского района Башкирской АССР, в семье сельских тружеников. После окончания средней школы он поступил на химический факультет Башкирского государственного университета. В 1970 году начал трудовую деятельность учителем Кульчуринской средней школы Баймакского района.

С 1980 года Ахат Мустафин работал младшим научным сотрудником в Башкирском сельскохозяйственном институте. Активно занимался наукой, защитил диссертацию и стал кандидатом химических наук. С 1985 года Ахат Газизъянович трудился инженером, младшим, старшим, затем ведущим научным сотрудником Башкирского филиала Академии наук СССР, позже ‑ Института органической химии УНЦ РАН. С 1999 года является доктором химических наук, с 2003 года ‑ профессором.

В 1999 году Ахат Мустафин продолжил свою деятельность в Башкирском сельскохозяйственном институте. В 2000 году его опыт и знания стали востребованы на высоком посту заместителя председателя Государственного комитета РБ по науке, высшему и среднему образованию. С 2002 года он трудился заместителем министра образования Башкортостана.

С 2004 года Ахат Мустафин принимает активное участие в деятельности академического сообщества республики. До 2010 года он являлся вице-президентом Академии наук Республики Башкортостан. В 2006 году Ахата Газизъяновича избрали членом-корреспондентом, в 2009 году ‑ действительным членом Академии наук РБ. Он входит в отделение химико-технологических наук. Является членом президиума Академии.

Одновременно с 2007 года Ахат Газизъянович успешно заведует кафедрой физической химии и химической экологии БашГУ. В 2010-2013 годы являлся ректором.

Ахат Мустафин широко известен в научных кругах как ученый-химик с мировым именем. Он является автором почти 200 опубликованных научных трудов, монографий, учебных пособий и около 20 изобретений, подтвержденных патентами и авторскими свидетельствами. Академик входит в состав ученого совета БашГУ, редколлегий ряда научных журналов, руководит деятельностью нескольких ученых советов.

За большой вклад в развитие отечественной химической науки Ахат Мустафин удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан».