«Управление дорожного хозяйства РБ» провело закупку на 5,2 млрд, несмотря на предписание ФАС - ОНФ Фото: Олег Яровиков «Управление дорожного хозяйства РБ» провело закупку на 5,2 млрд, несмотря на предписание ФАС - ОНФ Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Общероссийский народный фронт выявил закупки на сумму почти 18 млрд рублей, которые проводятся без соблюдения требований антимонопольной службы. Нарушения на сумму 5,2 млрд рублей эксперты выявили и в Башкортостане, сообщает пресс-служба Центрального штаба ОНФ.

Закупки проведены, и по ним заключены контракты, несмотря на предписания контролирующих органов ФАС об аннулировании закупочных процедур. Эксперты ОНФ считают, что действующие штрафы не являются достаточным аргументом для соблюдения заказчиками требований антимонопольной службы. В черный список попали три региона: Челябинская, Ростовская области и Башкортостан.

Аннулировать решение об определении поставщика должно было ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан». Так, 24 ноября 2015 г. в ФАС поступила жалоба на электронный аукцион по содержанию автомобильных дорог стоимостью 5,2 млрд руб. Жалоба признана обоснованной, контролирующим органом предписано аннулировать решение об определении единственной заявки. Несмотря на это в декабре заказчик заявку рассмотрел, и на следующий день подал в суд на ФАС России о признании решения и предписания ведомства незаконными и их отмене. В январе 2016 г. ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан» подписало контракт без снижения цены. Арбитражный суд города Москвы 25 апреля 2016 г. отказал заказчику и принял сторону ФАС России. Заказчик, подав апелляционную жалобу, не смог опровергнуть доводы антимонопольной службы, в результате чего 26 августа 2016 г. контракт был расторгнут, и подрядчик получил 2 млрд рублей.

«Заказчики ограничивают конкуренцию и права участников закупок, решения ФАС оспаривают в судах, а бюджетные деньги достаются компаниям, побеждающим в конкурсах с нарушением законодательства о государственных закупках. И за подобные нарушения заказчики отделаются максимум штрафом, в сравнении с суммой закупки, незначительным. Мы предложим Федеральной антимонопольной службе России на совместной площадке обсудить, какие изменения в законодательстве помогут повлиять на заказчиков, чтобы избежать этой проблемы в дальнейшем», — отметила руководитель проекта Народного фронта «За честные закупки», член Центрального штаба ОНФ Анастасия Муталенко.