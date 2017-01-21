Владислав Третьяк пожал руку юным хоккеистам Башкортостана 

УФА, 21 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В ледовом дворце спорта «Уфа — Арена» в рамках Недели звезд хоккея и Матча Звезд КХЛ состоялась встреча трехкратного Олимпийского чемпиона, Президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка с юными хоккеистами — участниками городского этапа турнира «Золотая шайба». Турнир, призванный развивать детский и юношеский спорт, проходит в республике при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича и руководства региона.

До начала встречи Владислав Третьяк посмотрел игру воспитанников уфимских клубов «Школа им. Азаматова» — МБУ СШ №3 и «Юный Азаматовец» — МБУ СОШ № 137 в возрастной группе 12 – 13 лет. В результате бескомпромиссной борьбы команда «Школа им. Азаматова» обыграла своих соперников со счетом 2:0 и получила путевку в полуфинал Республиканского этапа соревнований.

Почетный гость соревнований поздравил победителей встречи, пожелал всем участникам и гостям матча идти по жизни со спортом.

«Я сам когда-то участвовал в соревнованиях «Золотой шайбы». У нас не было современных хоккейных площадок, ни форм, ни клюшек. Играли в том, что есть, что-то мастерили сами. А сегодня созданы все условия для занятия этим видом спорта. Все зависит от вашего желания и старания», — отметил Владислав Третьяк.

Легендарный хоккеист пообщался с юными спортсменами. После состоялась фотосессия с кумиром молодежи.

С января по март 2017 года в республике Башкортостан пройдут финальные соревнования регионального этапа «Золотой шайбы» среди городских и сельских команд разных возрастных групп. Победители получат путевку на Всероссийские игры.