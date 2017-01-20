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21 января Суббота

Уфа   °

Самолет с хоккеистами Омска на смог приземлиться в заснеженной Уфе из-за плохих метеоусловий

СПОРТ

Самолет с хоккеистами Омска на смог приземлиться в заснеженной Уфе из-за плохих метеоусловий Фото: Олег Яровиков

Самолет с хоккеистами Омска на смог приземлиться в заснеженной Уфе из-за плохих метеоусловий Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Самолет с представителями омского «Авангарда», летящими на Матч Звезд КХЛ, не смог приземлиться в Уфе по метеоусловиям. В официальном «твиттере» омичей сказано: «В Уфе плохая погода, поэтому самолёт с некоторыми игроками и тренерами сел в Ижевске. В их числе Фёдор Канарейкин и Евгений Медведев».

В Уфе сильный снегопад, на дорогах города большие пробки.

Теги: хоккей,КХЛ,Матч Звезд КХЛ-2017
 
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