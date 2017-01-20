Разработка стратегии развития республики – это шаг в нужном направлении – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Разработка стратегии развития республики – это шаг в нужном направлении – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов считает разработку Стратегии социально-экономического развития республики шагом в правильном направлении. Об этом он заявил сегодня в ходе общественного обсуждения приоритетных направлений и стратегических проектов развития Башкортостана до 2030 года.

Рустэм Хамитов подчеркнул, что Стратегия – не самоцель, а важный инструмент, позволяющий определить правильный вектор развития.

– Сегодня, двигаясь вперёд, работая над собой, мобилизуя ресурсы, мы всё-таки созреваем для того, чтобы сформировать для себя правильный документ под названием «Стратегия-2030». Не считаю это самым главным из того, что мы должны сделать в этой жизни. Есть значительное количество территорий, которые живут безо всяких стратегий и в ус не дуют, – сказал руководитель республики. – Тем не менее, если ты хочешь цивилизованного развития, если ты в своей работе опираешься на системные подходы, то обязан иметь и стратегию, и план развития, и следовать тому, что ты разработал.

Рустэм Хамитов отметил, что при формировании Стратегии нельзя однобоко подходить к сегодняшнему состоянию Башкортостана и недооценивать потенциал ведущих промышленных предприятий.

– Республика – мощный, крупный субъект Российской Федерации, один из опорных регионов страны. Говоря о стратегии, мы, безусловно, должны уходить от идеальных представлений, быть реалистами. Три главных направления – малый бизнес, туризм и агропроизводство, о которых сегодня говорили выступающие, – это, конечно, здорово, – сказал Глава Башкортостана. – Тем не менее, мы понимаем, что и через пять-десять лет доля нашего нефтяного, нефтехимического, химического сектора будет достаточно высокой. Уходить от понимания этого факта нам нельзя. Крупная промышленность – опора нашей экономики – будет жить, развиваться и двигаться.

Говоря о развитии туризма, руководитель республики сообщил, что в новогодние праздники услугами отелей, турбаз, санаториев, горнолыжных комплексов воспользовались 110 тысяч человек. Это более чем в два раза превышает показатели прошлого года (44 тысячи человек).

По словам Главы Башкортостана, развитие агропромышленного комплекса предполагает работу в конкурентной среде, что требует дополнительных компетенций.

– Агропромышленное производство – это мощнейший рычаг, инструмент, тягач для нашего республиканского общества. 38 процентов населения живет в сельской местности. Мы обязаны работать там по-другому, исходя из других позиций, других концепций. Мы понимаем, что сельские территории надо развивать, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Мы находимся в конкурентной среде. Нас за редчайшим исключением окружают очень сильные регионы. Мы всё время в борьбе за ресурсы, за влияние. В этом смысле наглядна карта, которую нам показали, как к большому телу республики пристроились муниципалитеты с соседних регионов и активно осваивают наши возможности. Это говорит о том, что у нас есть рынки, возможности, условия. Но почему наш бизнес до сих пор в этой части сдержан, порой неактивен? Безусловно, нам нужно время, чтобы перестроить головы наших бизнесменов в нужном направлении, чтобы они могли быть конкурентоспособными.

Оценивая проделанную экспертами работу, Рустэм Хамитов отметил, что по ряду направлений нужно ставить перед собой более амбициозные задачи.

– Мне в некоторых случаях не очень понравилась позиция – быть в тридцатке. Нельзя ставить перед собой такую задачу. Минимум в десятке или пятёрке – это наше законное место, а ещё лучше – в тройке лучших регионов. Формулировать задачи по росту экономики, социальной структуры или развития малого бизнеса мы должны только исходя из самых высоких позиций, – сказал Глава Башкортостана. – То, что мы сегодня делаем – это шаги в нужном направлении. Мы начинаем мыслить, думать, включаем головы. Мы начинаем самостоятельно генерировать идеи. Вижу, что нас – единомышленников такого проектного, системного подхода к развитию всего нашего общества, экономики, аграрного сектора, малого бизнеса, государственного управления, образования, науки, культуры, здравоохранения – всё больше и больше. Это замечательно. Но и общество в целом должно работать, двигать себя вперёд. Всё, что происходит на территории Республики Башкортостан, зависит только от нас с вами.