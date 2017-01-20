В Башкирии за год вдвое сократилось количество проверок бизнеса Фото: Олег Яровиков В Башкирии за год вдвое сократилось количество проверок бизнеса Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В минувшем году количество проверок бизнеса в Башкортостане снизилось примерно вдвое — с 13 733 в 2015 году до 7889. Общее количество проверок всех организаций сократилось примерно в три раза — 59 532 до 19 225 раз, сообщает РБК-Уфа.

«При общем сокращении проверок количество жалоб на неправомерные действия проверяющих увеличилось. Сейчас в этой сфере много новаций и проверяющие органы порой проявляют излишнюю активность», — рассказал РБК-Уфа уполномоченный по правам предпринимателей республики Рафаиль Гибадуллин.