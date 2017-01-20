В Уфе пьяного мужчину ударили ножом в спину, и он заснул Фото: Андрей Старостин В Уфе пьяного мужчину ударили ножом в спину, и он заснул Фото: Андрей Старостин

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На днях в Уфе во время застолья между двумя собутыльниками произошел конфликт. Гость нанес 52-летнему владельцу квартиры удар ножом в спину, после чего спокойно ушел домой. Хозяин был настолько пьян, что лег спать, даже не заметив торчащего из тела постороннего предмета.

Утром спящего уфимца с ножом в спине обнаружил другой приятель, потерпевший был доставлен в больницу.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний безработный уфимец, ранее судимый за кражи. Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».