В Уфе залогом успешного госуправления назвали гибкость и компетентность Фото: Олег Яровиков В Уфе залогом успешного госуправления назвали гибкость и компетентность Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В уфимском Конгресс-холле прошли общественные слушания инициатив к «Стратегии 2030» — программе социально-экономического развития республики к 2030 году. Разработкой проектов по оптимизации государственного и муниципального управления занималась группа замруководителя Аппарата Правительства РБ Александра Гагина. По его мнению, существующая система «инертной иерархической структуры органов власти» не справляется с задачей сформировать приоритеты развития, равно важных для населения, бизнеса и самой власти. Необходим переход от традиционно присущих госуправлению функций регулирования и контроля к координированию и согласованию интересов, считает эксперт.

Изучение запросов других проектных групп показало, что основными требованиями являются гибкость структуры управления и работающие системы коммуникаций, отметил он. Соответственно, следует снижать избыточное госрегулирование и внедрять эффективный механизм согласования интересов.

По мнению членов проектной группы, решить эти задачи поможет реализация программ по внутренней перенастройке и строительству внешних коммуникаций. В свою очередь, они состоят из ряда проектов, направленных на улучшение системы управления. Это инициативы «Рост возможностей» (повышение компетенций госслужащих), «Услуги без бумаги» (переход на электронные виды госуслуг), «Бизнес без барьеров» (развитие институтов для бизнеса).

Проект «От трансляции к коммуникации» обеспечивает улучшение структуры и работы официальных сайтов органов власти, широкое использование в общественном и деловом обороте открытых данных. Разработан также проект «Сопряжение интересов» — для решения задачи вовлечь в процесс принятия решений общественность и бизнес.

Напомним, стратегические инициативы разрабатывали 40 специалистов, прошедшие обучение в Московской школе управления «Сколково».