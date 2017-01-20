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20 января Пятница

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В Башкирской гимназии Белебея преподаватели вузов и школьники говорили об интеллекте будущего

ОБЩЕСТВО

В Башкирской гимназии Белебея преподаватели вузов и школьники говорили об интеллекте будущего

Фото: Екатерина Савельева

В Башкирской гимназии Белебея преподаватели вузов и школьники говорили об интеллекте будущего

Фото: Екатерина Савельева

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкирской гимназии-интернате города Белебея, которая является инновационной площадкой Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы, прошла научно-исследовательская конференция школьников «Интеллект будущего». Организатор мероприятия — управление образования администрации Белебеевского района.

По словам работников управления, выявлению исследовательского потенциала личности школьника в образовательных учреждения района уделяется много внимания. В школах налажена системная многолетняя работа с одаренными детьми, проводятся олимпиады, конкурсы, научные конференции, фестивали. Для оценки работ учащихся в качестве председателей секций приглашается профессорско-преподавательский состав ведущих вузов Уфы.

В этом году секцию «Лингвистика. Русский язык» возглавила завкафедрой русского языка и литературы Уфимского государственного нефтяного технического университета Набиря Набиева. Секцию «Математика» вел доцент кафедры информатики Уфимского государственного авиационного технического университета Шамиль Минасов. Секцию «Физика. Астрономия» доверили завкафедрой «Теплотехника и энергообеспечение предприятий» Башкирского государственного аграрного университета Самату Инсафуддинову. Секцию «Химия» возглавила доцент кафедры физической химии и химической экологии Башкирского государственного университета Гарифа Гарифуллина, секцию «Предметы эстетического цикла» — доцент кафедры теории и методики начального образования БГПУ им. М. Акмуллы Екатерина Савельева.

«На какое-то время гимназисты стали студентами. Они с интересом слушали вузовских преподавателей, обсуждали вместе с ними перспективы развития интеллекта будущего, сами делали научные доклады, представляли исследовательские работы. Все участники конференции были отмечены дипломами и сертификатами», — рассказала Екатерина Савельева.

Теги: образование
 
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