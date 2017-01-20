Инновационный сценарий лег в основу стратегических проектов развития Башкирии до 2030 года - эксперт

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Инновационный сценарий лег в основу стратегических проектов развития Башкортостана до 2030 года. Об этом заявил директор ГАНУ «Институт стратегических исследований РБ» Дмитрий Котов на общественном обсуждении приоритетных направлений развития республики. Эксперты и общественность оценивают «Стратегию 2030» в уфимском Конгресс-холле.

Документ разработан для борьбы с вызовами, которые влияют на дальнейшее развитие региона. Для его реализации в Башкортостане есть все ресурсы, уверены разработчики.

«Ресурсы мы не используем, как нужно. Это люди, предпринимательский потенциал, природные ресурсы. Получается, что нужно найти точки, на которые нужно надавить, чтобы стать лучшими через 10-15 лет», — пояснил Дмитрий Котов.

Руководитель группы по макроэкономическим проектам подробно проанализировал имеющиеся тенденции в региональной промышленности. Он считает, что технологии сегодня только на третьем-четвертом технологическом укладе. Сейчас идет шестой технологический уклад, и эксперты пришли к выводу, что регион сможет в него войти. Для этого необходимо включить драйверы роста.

«В прошлом десятилетии в числе драйверов были цены на нефть, низкий курс доллара. Это, безусловно, ресурсы, которые можно взять из федерального центра. Будут ли эти драйверы работать в следующее десятилетие? Эксперты пришли к выводу, что нет, — рассказал Дмитрий Котов. — Просто размазать средства на развитие человеческого потенциала — это не даст нужного прироста. Поэтому необходимо кооперироваться с лучшими, с сильными — это часть нашей стратегии. И смотреть нужно внутрь, на наши ресурсы. Здесь нужен драйв. Сейчас драйвером выступает Правительство республики, и это хорошо, потому что, хотя драйверы меняются, республика идет вперед».

Дмитрий Котов пояснил, что система управления развитием состоит из стратегических инициатив, внутри них — стратегические проекты. Для каждого проекта стоит своя цель. Важно, что в этих целях каждый житель республики может увидеть себя.

«Бизнесмен, посмотрев на стратегию республики, увидит, какая стратегия должна быть у его предприятия. Каждый житель республики увидит, как ему жить лучше, и, может быть, даже богато, — рассказал руководитель группы. — Внешние контрагенты, федеральная власть должны видеть в нашей республике сильную опору России. А инвесторы должны понимать, что в Башкирию инвестировать нужно, можно и выгодно».

Разработчики «Стратегии 2030» подчеркивают, что идут не в отрыве от приоритетов Российской Федерации и предусмотрели использование современных инструментов ее реализации. В их числе проектный подход, открытая архитектура, способы дополнения в ответ на те вызовы, которые будут появляться.

С презентацией пяти инициатив, разработанных 40 специалистами, обучившимися в Московской школе управления «Сколково», сегодня знакомятся ученые, депутаты, представители исполнительной власти, бизнеса, политики, науки, общественности. 150 из них имеют право голоса — проекты выставляются на голосование.

Далее к обсуждению приглашаются все желающие. Проект «Стратегии 2030» будет опубликован на сайте Минэкономразвития республики. До 19 марта на электронный адрес 2030@bashkortostan.ru граждане могут высылать свои предложения и мнения.