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Уфа   °

Башкирская содовая компания увеличила выпуск основных видов продукции

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ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.

По итогам 2016 года БСК сохранила лидерство по выпуску кальцинированной и каустической соды, ПВХ, кабельного пластиката и бикарбоната натрия — основных видов продукции компании.

Предприятием выпущено более 1,6 млн. тонн кальцинированной соды, рост по сравнению с 2015 годом составил 6,3 процента. Хороших результатов удалось добиться по жидкой каустической соде. Объем ее производства достиг почти 204 тыс тонн, что на 8,5 процента превышает показатели предыдущего года.

В прошлом году БСК продолжила внедрение мероприятий по интенсификации процесса полимеризации, благодаря чему объем производства ПВХ увеличился на 2,7 процента и составил 249 тыс тонн.

С каждым годом растет спрос на пищевую соду у зарубежных партнеров. Чтобы его удовлетворить, предприятие наращивает объемы производства: в 2016 году было выпущено более 137 тыс тонн очищенного бикарбоната натрия, рост составил около пяти процентов по сравнению с 2015 годом.

Благодаря высокому качеству и конкурентной цене БСК по-прежнему занимает лидирующее положение в химической отрасли страны по выпуску целого ряда продуктов.

Теги: бск
 
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