В Башкирии проходит ежегодный фестиваль эстрадной песни и танца «Крещенские морозы» Фото: ИА "Башинформ" В Башкирии проходит ежегодный фестиваль эстрадной песни и танца «Крещенские морозы» Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирии проходит крупное культурное мероприятие — ежегодный фестиваль «Крещенские морозы». XXIII открытый республиканский фестиваль-конкурс эстрадной песни и танца стартовал накануне в Бирске.

В этом году в конкурсе принимают участие вокалисты, вокально-инструментальные группы, танцоры из 24 районов и шести городов Башкирии. Заявки на участие прислали также конкурсанты из Москвы, Санкт-Петербурга, Аши Челябинской области и Киева (Украина). Во второй раз в программе имеется номинация «Рэп-музыка», которая в минувшем году была включена в качестве эксперимента. Много заявок поступило от вокальных ансамблей, в связи с чем категория была выделена в отдельную номинацию.

В первый конкурсный день жюри под председательством солиста Башкирского государственного театра оперы и балета, народного артиста Башкортостана, заслуженного артиста России Геннадия Родионова оценивало участников в номинации «Эстрадная песня». Сегодня состоятся конкурсные просмотры в номинациях «Эстрадный танец» и «Эстрадная музыка».

Как отметили организаторы — Минкульт РБ, Республиканский центр народного творчества, администрация Бирского района -репетиции танцевальных коллективов и певцов проходят на площадках открывшегося в прошлом году центра «Умникум».

Фестиваль продлится до 21 января и завершится награждением победителей и гала-концертом.