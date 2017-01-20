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20 января Пятница

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В Уфе обсуждают инициативы к проекту «Стратегия 2030»

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Уфе обсуждают инициативы к проекту «Стратегия 2030» Фото: ИА "Башинформ"

В Уфе обсуждают инициативы к проекту «Стратегия 2030» Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе рассмотрят инициативы к Стратегии социально-экономического развития Башкортостана до 2030 года. Сегодня, 20 января, в Конгресс-холле состоится общественное обсуждение главных направлений проекта.

С презентацией пяти инициатив, разработанных 40 специалистами, обучившимися в Московской школе управления «Сколково», приглашены ознакомиться порядка 600 человек. Это ученые, депутаты, представители исполнительной власти, бизнеса, политики, науки, общественности. 150 из них имеют право голоса — проекты выставляются на голосование.

Далее к обсуждению приглашаются все желающие. Проект «Стратегии 2030» будет опубликован на сайте Минэкономразвития республики. До 19 марта на электронный адрес 2030@bashkortostan.ru граждане могут высылать свои предложения и мнения.

Рабочая группа разработала пять основных направлений: макроэкономическое развитие; развитие промышленности и рынков; социальное развитие — приоритет семьи; гибкость системы госуправления; сбалансированное развитие регионов республики.

Вторая половина мероприятия пройдет в Белебее, где соберутся представители других пяти моногородов Башкортостана.

Теги: Стратегия 2030,инициативы
 
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