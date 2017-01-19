В Башкирии депутаты готовят законопроект о сохранении бурзянской бортевой пчелы как бренда республики Фото: Государственное Собрание - Курултай Республики Башкортостан



В Башкирии депутаты готовят законопроект о сохранении бурзянской бортевой пчелы как бренда республики Фото: Государственное Собрание - Курултай Республики Башкортостан

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане на рассмотрение республиканского парламента готовится законопроект, предусматривающий системный подход к сохранению бурзянской бортевой пчелы как бренда республики. Законопроект инициирован заместителем председателя комитета Госсобрания РБ по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Руфиной Шагаповой. 19 января в Госсобрании состоялось заседание рабочей группы по совершенствованию экологического законодательства. В обсуждении подготовки будущего документа к рассмотрению приняли участие депутаты совместно с экспертным сообществом.

Не первый год под пристальным вниманием депутатов, генетиков и ученых находится проблема угрозы исчезновения уникальной «бурзянки» — одной из немногих сохранившихся природных популяций подвида темной лесной пчелы. Дикий мед, который дает бурзянская бортевая пчела, по всем своим качествам превосходит рамочный и высоко ценится во всем мире. Популяция вида поддерживается благодаря древнему промыслу башкир — бортевому пчеловодству, уникальному в мировом масштабе. Сегодня во всем мире бортничеством, некогда исконным промыслом многих народов, в том числе европейских, занимаются лишь 80 человек, и 70 из них — бортевики из Бурзянского района. «Бурзянка» имеет ряд биологических особенностей: зимостойкость, агрессивность, способность в короткие сроки собирать мед с лип, высокая яйценоскость, устойчивость к болезням. В последние годы генофонд медоносной пчелы стремительно теряет уникальность, смешивается с другими видами привозных пчел — кавказскими, карпатскими, узбекскими, которые являются носителями различных заболеваний. У завезенных пчел генетически отсутствует способность выживать в суровых условиях уральской зимы, и последующие поколения скрещенных пчел уже не могут выживать в диких условиях в дуплах.

По мнению директора Государственного заповедника «Шульган-Таш» Михаила Косарева, процесс метизации уже через 20 лет может привести к необратимым последствиям — полному исчезновению «бурзянки», а значит и бортевого пчеловодства как народного башкирского промысла. Несомненно, на уменьшение популяции вида влияют природные факторы, солнечная активность.

Среди возможных путей сохранения чистоты породы «бурзянки» ученые видят расширение территории места ее обитания и племенную работу по селекционному улучшению вида на пасеках. К сожалению, законных оснований на запрет ввоза других пчел в республике нет. «Законодательно запрещен ввоз на территорию заповедника «Шульган-Таш» и национального парка «Башкирия». Остальная территория биорезервата «Башкирский Урал» — часть Ишимбайского, Зилаирского и Мелеузовского районов никак не защищена от ввоза других пород пчел, — отметил доктор биологических наук, директор Уфимского института биологии РАН Василий Мартыненко. — Кроме того, в России нет понятия резервата под эгидой ЮНЕСКО. Если бы оно было введено на уровне РФ, можно было бы автоматически ввести запрет на всю территорию биорезервата».

В свое время для сохранения бурзянской бортевой пчелы и промысла бортничества были созданы заповедник «Шульган-Таш», заказник «Алтын солок». Для этих же целей был образован биосферный резерват «Башкирский Урал». Как полагает доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Государственного заповедника «Шульган-Таш» Фидрат Юмагужин, территория заповедника была спроектирована неудачно, в виде ленты. В идеале особо охраняемая природная территория должна создаваться в виде круга или квадрата. Оптимально, если площадь заповедника расширится в сторону междуречья рек Нугуш и Урюк на стыке Бурзянского, Ишимбайского и Мелеузовского районов, считают ученые.

«Уникальность «бурзянки» высоко ценят за пределами республики, во всем мире, спрос на нее большой. Сейчас наша первоочередная задача — прекратить процесс метизации бурзянской бортевой пчелы, а уже потом расширить ареал ее распространения, научиться их воспроизводить и продавать. Необходимо субсидировать семейные пчелохозяйства, разработать госпрограмму поддержки местных популяций не только бурзянской пчелы, но и татышлинской, янаульской пчел», — сказал Михаил Косарев.

Также члены рабочей группы рассмотрели предложения о внесении бурзянской пчелы в Красную книгу, закрепления договоренности о расширении территории заповедника на законодательном уровне. Основные концепции законопроекта были поддержаны депутатами. В скором времени он будет направлен на рассмотрение в профильный комитет Госсобрания, работа над ним продолжится.