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19 января Четверг

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В Уфе планируют высадить 200 сибирских кедров

ОБЩЕСТВО

В Уфе планируют высадить 200 сибирских кедров Фото: открытый источник

В Уфе планируют высадить 200 сибирских кедров Фото: открытый источник

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе планируется посадка 200 сибирских кедров. Об этом СМИ проинформировал председатель регионального отделения РГО Камиль Зиганшин. Саженцы кедров доставят из Ханты-Мансийского автономного округа, житель которого — Мидхат Хасанов, является инициатором данного проекта, уточняет «Вся Уфа». РГО договорилось с администрацией Демского района о месте будущей кедровой рощи — под нее выделено несколько гектаров на окраине Демы. Сибирские кедры будут не только очищать воздух, но и дадут пропитание птицам. Однако для вызревания шишек деревья должны достичь 25-летнего возраста.

Теги: экология,лес,кедры
 
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