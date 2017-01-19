Зимнюю Классику Студенческой хоккейной лиги Башкортостана выиграли «Технари»
УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Объединенная федерация хоккея Башкирии в рамках звездной Недели провела Зимнюю Классику Студенческой хоккейной лиги Республики Башкортостан. В поединке на открытом льду перед «Уфа-Ареной» «Технари» встретились с «Гуманитариями».
«Технари» оказались сильнее, прибавив в концовке — 8:5.
Представители Федерации Руслан Нуртдинов и Айрат Нургалиев вручили всем участникам матча сувениры. Лучшим игрокам встречи — Артуру Салимову («Технари») и Максиму Наконечному («Гуманитарии») — достались специальные награды.