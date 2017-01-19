КХЛ и телекомпания «Вся Уфа» проведут флешмоб в честь Недели Звезд Хоккея

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

20 января Континентальная хоккейная лига совместно с телекомпанией «Вся Уфа» и администрацией Советского района башкирской столицы организуют флешмоб в честь Недели Звезд Хоккея, которая проходит в Уфе с 15 по 22 января.

В акции будут задействованы более ста автомобилей. Из них на территории парковки перед «Уфа-Ареной» со стороны улицы Ленина будут составлены гигантские слова — название самого телеканала, его официальный логотип и бренд города — «три шурупа», а также аббревиатура КХЛ. Начало движения ровно в 20.00.

«Съемка будет вестись с нескольких ракурсов, в том числе с земли и с неба. Это будет грандиозное праздничное мероприятие с участием звезд хоккея, спортивных журналистов и сотрудников главного городского телеканала. Надеюсь, что и погода в этот день нам поможет», — рассказала директор «Всей Уфы» Алина Сулейманова.

Идею поддержали в хоккейном клубе «Салават Юлаев».

«Подобные флешмобы всегда интересны, они привлекают внимание не только хоккейных болельщиков, но и тех, кто о хоккее, может быть, до этого и не слышал. Благодаря таким акциям люди начинают интересоваться, узнавать, более внимательно следить за этим видом спорта, а возможно в будущем вольются в многомиллионную армию болельщиков «Салавата Юлаева»», — отметили в пресс-службе главной хоккейной дружины Башкирии.