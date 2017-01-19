Дмитрий Лисов — лучший нападающий Континентального Кубка-2017 в Уфе Фото: Олег Яровиков
Дмитрий Лисов — лучший нападающий Континентального Кубка-2017 в Уфе
Дмитрий Лисов — лучший нападающий Континентального Кубка-2017 в Уфе Фото: Олег Яровиков
УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В Уфе состоялось торжественное закрытие Кубка Континента-2017 по следж-хоккею и награждение победителей.
Чемпионом первого в истории Кубка стал российский клуб «Феникс». «Серебро» — у итальянских «Орлов Южного Тироля». Бронзовые награды у чешской «Спарты».
Были определены лучшие игроки турнира. Лучшим вратарем стал могучий чешский страж Михал Вапенка. Лучшим защитником признали итальянца Джанлуиджи Росу. Самым активным нападающим Континентального Кубка стал россиянин Дмитрий Лисов, который отличился в том числе и в финальном поединке против «Орлов».