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19 января Четверг

Уфа   °

В Башкирии 800 детей эвакуированы из-за распыления газа в школе

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В городе Кумертау ученики школы эвакуированы из-за распыления газа из баллончика. Учащимся понадобилась медпомощь.

Как пояснили в пресс-службе СУ СКР по республике, поступило сообщение о том, что в одной из школ города Кумертау распылили по коридорам газ из газового баллончика для самообороны. По предварительным данным, газовый баллончик был принесен и распылен учениками этой школы, которые в настоящий момент устанавливаются. 800 детей эвакуированы, девять человек обратились за медицинской помощью. Следственным комитетом России по Республике Башкортостан проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Теги: ЧП,эвакуация
 
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