В финале уфимского Кубка Континента-2017 по следж-хоккею российский «Феникс» разгромил итальянский клуб «South Tyrol Eagles» Фото: Олег Яровиков В финале уфимского Кубка Континента-2017 по следж-хоккею российский «Феникс» разгромил итальянский клуб «South Tyrol Eagles» Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Уфе завершился Кубок Континента-2017 по следж-хоккею. В заключительный день сначала чешская «Спарта» завоевала бронзовые медали, выиграв в матче за третье место у китайцев — 5:1.

Затем на лед вышли подмосковный «Феникс» и итальянский клуб «South Tyrol Eagles». На предварительной стадии эти клубы провели упорный поединок, который выиграли россияне — 2:1.

На этот раз, по сути, всё решилось в течение пары минут в начале первого периода. Начало положил автогол, руку к которому приложил Дмитрий Лисов. После него еще две шайбы влетело в ворота «Южнотирольских Орлов» от Станислава Барыкина и капитана команды Вадима Селюкина. Под занавес периода счет вырос до 4:0.

Второй период выдался менее результативным, лишь еще одна шайба влетела в девятку ворот итальянцев — 5:0.

Селюкин забросил еще одну шайбу в начале третьего периода, а Иван Бердник продолжил разгром — 7:0. Лишь за минуту до конца встречи итальянцы размочили счет, немного подпортив победное настроение россиянам. Тем не менее «Феникс» — первый победитель этого Континентального Кубка.