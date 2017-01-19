Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.18 ↓

EUR 63.22 ↑

19 января Четверг

Уфа   °

В Башкирии Nissan Juke столкнулся с грузовиком, двухлетний ребенок попал в реанимацию

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии Nissan Juke столкнулся с грузовиком, двухлетний ребенок попал в реанимацию Фото: УГИБДД МВД по РБ

В Башкирии Nissan Juke столкнулся с грузовиком, двухлетний ребенок попал в реанимацию Фото: УГИБДД МВД по РБ

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Бижбулякском районе республики в четверг утром в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщил в своем блоге начальник республиканской автоинспекции Динар Гильмутдинов. По предварительным данным, «Ниссан Джук» под управлением 30-летней уфимки выехал на встречную полосу и врезался в грузовой ГАЗ. Водительница иномарки и ее двухлетний сын, которого она везла на переднем сиденье, получили травмы. Ребенок помещен в реанимацию.

«Причиной аварии рассматривается неудовлетворительное состояние проезжей части. Автоинспекция неоднократно выдавала предписание устранить снежный накат на данном участке. Ответственные лица привлечены к административной ответственности», — сообщает главный автоинспектор республики.

Теги: ДТП
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть