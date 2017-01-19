До Матча Звезд ЖХЛ-2017 осталось менее семи часов Фото: Дмитрий Слезин До Матча Звезд ЖХЛ-2017 осталось менее семи часов Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

19 января в 19 часов программу Недели Звезд Хоккея-2017 в Уфе украсит первый в истории Матч Звезд Женской хоккейной лиги.

Под сводами «Уфа-Арены» зрители смогут увидеть борьбу команд «Запада» против «Востока». Участие в мероприятии примут по 17 наиболее ярких хоккеисток ЖХЛ в каждой команде — по два вратаря и 15 полевых игроков, среди которых участницы Олимпийских игр, победительницы зимней Универсиады, бронзовые призеры чемпионатов мира.

Сборную Востока возглавит воспитанник уфимского хоккея, наставник «Агидели» Денис Афиногенов, а в его команду войдут семь уфимских хоккеисток: защитники Анна Щукина и Анна Шибанова, нападающие Ольга Сосина, Екатерина Смоленцева, Фанни Гашпарич, Николь Чупкова и Екатерина Лебедева.

«Запад» выведет на лед наставник ЖХК «Торнадо» и сборной России Алексей Чистяков.

Наблюдать за первой в истории Лиги борьбой звездных дивизионов можно будет в прямом эфире канала КХЛ ТВ HD, а также на официальном канале КХЛ в YouTube.