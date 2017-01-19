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19 января Четверг

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Бронзовые награды Континентального Кубка по следж-хоккею-2017 в Уфе выиграла чешская «Спарта»

СПОРТ

Бронзовые награды Континентального Кубка по следж-хоккею-2017 в Уфе выиграла чешская «Спарта» Фото: Олег Яровиков

Бронзовые награды Континентального Кубка по следж-хоккею-2017 в Уфе выиграла чешская «Спарта» Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Уфе завершился матч за третье место на Континентальном Кубке по следж-хоккею-2017. В нем встречались команда Китая и чешская «Спарта».

Сенсации не случилось, чехи обыграли китайцев со счетом 5:1. Им и достаются бронзовые медали Кубка.

В 13 часов на уфимский лед выйдут российский «Феникс» и итальянские «Южнотирольские Орлы», чтобы определить победителя турнира.

Теги: хоккей,следж-хоккей,Кубок Континента-2017
 
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