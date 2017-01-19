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19 января Четверг

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Жители Башкирии могут внести свои предложения по разработке Стратегии 2030

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Жители Башкирии могут внести свои предложения по разработке Стратегии 2030 Фото: Depositphotos.com

Жители Башкирии могут внести свои предложения по разработке Стратегии 2030 Фото: Depositphotos.com

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Минэкономразвития Башкортостана специально создана электронная почта для приема предложений, касающихся разработки проекта Стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года.

Общественность и граждане, желающие внести свои инициативы по стратегическим направлениям развития региона, могут направить письмо на адрес: 2030@bashkortostan.ru. Поступившие заявки будут рассмотрены и учтены в проекте Стратегии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проект Стратегии формируется в рамках пяти направлений: «Общие вопросы развития», «Развитие новых индустрий и рынков», «Сохранение и развитие человеческого потенциала», «Формирование системы государственного управления путем эффективной коммуникации и согласования интересов бизнеса и власти», «Создание модели сбалансированного развития территорий».

Теги: Стратегия 2030
 
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