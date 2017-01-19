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19 января Четверг

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В Башкирии в 2016 году появилось 16 социально значимых объектов

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В Башкирии в 2016 году появилось 16 социально значимых объектов Фото: администрация Уфы

В Башкирии в 2016 году появилось 16 социально значимых объектов Фото: администрация Уфы

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкортостане в минувшем году построили четыре дороги, три больницы, четыре детсада и школу с бассейном. Среди этих объектов — Республиканский перинатальный центр (на ул. Авроры в Уфе), две поликлиники в Чишмах (для детей и для взрослых), школа с плавательным бассейном в Стерлитамаке. Детские сады открылись в Агидели, Стерлитамаке, Старобалтачево, в деревне Тамьян Мелеузовского района.

В Уфе и республике появились новые дороги: продолжение улицы Интернациональной (2 км), левая девятикилометровая полоса северного обхода Затона, дорога в Кирзя-Атняш в Караидельском районе (17,5 км), участок Первомайск — Кирзя-Атняш в Нуримановском и Караидельском районах (14 км).

В пяти населенных пунктах проведена реконструкция школ — в Белорецке, райцентрах Старосубхангулово, Старобалтачево, Федоровка, Калтасы. Об этом проинформировали в Госкомитете РБ по жилищному и строительному надзору.

Теги: соцобъекты,строительство,итоги
 
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