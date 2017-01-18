«Салават Юлаев» в Казани пока на одну шайбу результативнее - 5:4 Фото: Дмитрий Слезин
«Салават Юлаев» в Казани пока на одну шайбу результативнее - 5:4
«Салават Юлаев» в Казани пока на одну шайбу результативнее - 5:4 Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Во втором периоде матча КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» в Казани зрители увидели аж шесть шайб.
Сначала Линус Умарк сравнял счет в очередном большинстве — 2:2. Затем Александр Нестеров вывел вперед уфимцев, а затем Томаш Мертл довел счет до 4:2 в пользу «Салавата».
Но Джастин Азеведо и Владимир Ткачев за четыре минуты также легко «вскрыли» оборону гостей во главе с Никласом Сведбергом — 4:4.
Тут же «Салават Юлаев» понес очередную кадровую потерю — Александр Свитов грубо сыграл против Мертла и того унесли с поля на носилках.
После этого эпизода Александр Логинов ответил на грубость своей второй шайбой в матче — 5:4 пока ведет уфимский клуб.