В Башкирии в 2017 году решится вопрос о создании природного парка «Зилим» Фото: Елена Колоколова В Башкирии в 2017 году решится вопрос о создании природного парка «Зилим» Фото: Елена Колоколова

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане в этом году решится вопрос о создании природного парка «Зилим» в районе Киндерлинской пещеры. Это уникальный природный объект, на территории которого находятся самые высокие скалы — Мамбет и Кузьганак, а также самая протяженная пещера на Урале «Победа». Из-за неорганизованного отдыха и вмешательства в экосистему местность постепенно загрязняется. Сохранение этих объектов требует надлежащей охраны и регулируемой рекреации, убеждены ученые.

Еще один уникальный объект республики ждут положительные изменения в этом году — это природный памятник федерального уровня «Аскынская ледяная пещера». Из-за большого количества посетителей пещера оказалась под угрозой необратимых процессов. «Таких реликтовых льдов, как здесь, не осталось больше нигде в России», — отметил председатель РГО в республике Камиль Зиганшин. «Не сохранить уникальные реликтовые льды было бы преступлением», — считает директор Уфимского Института биологии РАН Василий Мартыненко.

Уже в этом году здесь установят защитный теплоизолирующий экран. Будут обустроены вход, безопасный спуск, перила и площадка, обеспечено организованное посещение пещеры.

«Экопроблемы находятся только в наших головах. У многих обывателей мнение, что страна большая и на наш век хватит. Уникальные уголки природы можно потерять буквально за несколько лет», — отметил Василий Мартыненко.