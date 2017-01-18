Архив печати Башкирии: О крупных пожарах и правильном воспитании детей Фото: Книжная палата РБ Архив печати Башкирии: О крупных пожарах и правильном воспитании детей Фото: Книжная палата РБ

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

О крупных пожарах, произошедших в Башкирии, и нанесенных ими убытках рассказывает газета «Знамя колхозника» в марте 1936 года. В Белебеевском районе огонь уничтожил сразу 24 дома, пожар, начавшийся в Зилаирском зерносовхозе, распространился на площадь в 60 км. Как из главных виновников пожаров сделать активных борцов за противопожарную безопасность — в публикации издания. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

В 1935 году по Башкирии было зарегистрировано большое количество пожаров, которые нанесли громадные убытки. Зачастую виновниками возгораний становились дети, констатирует газета и приводит факты. 1 июля 1935 года в Стерлитамаке дети развели под сараем костер для выжигания игрушечных горшков, в результате сгорела надворная постройка и были повреждены два дома. В апреле того же года в Белебеевском районе от детской шалости с огнем сгорело 24 дома и 28 надворных построек, убыток составил 30 тысяч рублей. В мае 1935 года в Кармаскалинском районе дети курили на колхозном дворе, в результате пожар уничтожил коровник и другое имущество на сумму 10 тысяч рублей, отмечается в газете. В Мечетлинском районе десятилетний мальчик поджег навоз у колхозных амбаров, сгорело восемь амбаров и 170 центнеров ржи. В праздничный день 1 мая 1935 года в Белебеевском районе дети на крыше дома забавлялись «стрельбой» спичками из самодельных пугачей, в результате пожаром уничтожено четыре дома с постройками. В сентябре того же года пожаром, возникшим в Зилаирском зерносовхозе, была охвачена площадь в 60 километров. Тогда огонь уничтожил 405 га пшеницы и 31 скирд сена, информирует издание.

Газета предлагает свой способ борьбы с этой печальной статистикой. Для того чтобы дети вместо виновников пожаров стали активными борцами за противопожарную безопасность, взрослые должны разъяснять им, к чему может привести игра с огнем. В школах и детских садах надо постоянно рассказывать о тех бедствиях, которые приносят пожары. Знания о причинах пожаров и мер борьбы с ними помогут ребятам стать лучшими борцами за противопожарную безопасность, уверены в издании. При этом каждый родитель отвечает за правильное воспитание своего ребенка, отмечают в газете и советуют подальше прятать спички от детей.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.