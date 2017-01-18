Аграрии Башкирии начали закупку минеральных удобрений Фото: Минсельхоз РБ Аграрии Башкирии начали закупку минеральных удобрений Фото: Минсельхоз РБ

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Аграрии Башкортостана приобрели на данный момент 11,3 процента запланированных минеральных удобрений. В общей сложности это почти 6,8 тысячи тонн. Год назад в регионе было закуплено свыше трех тысяч тонн минеральных удобрений, или 6,4 процента от запланированного количества.

В среднем по республике в расчете на один гектар посева сейчас приходится по 2,2 кг минеральных удобрений.

При этом больше всего минеральных удобрений по этому показателю у хозяйств Давлекановского района, где на каждый гектар посевов приходится по 15 кг. В Кармаскалинском и Гафурийском районах этот показатель равен 13 и 12,7 кг, соответственно.

Кроме того, аграрии продолжают накопление средств защиты растений. В целом по Башкортостану на сегодня имеется 52 тонны препаратов против 34 тонн в прошлом году, констатировали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства региона.