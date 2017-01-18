В Уфе российский «Феникс» стал первым финалистом Континентального Кубка по следж-хоккею Фото: Олег Яровиков В Уфе российский «Феникс» стал первым финалистом Континентального Кубка по следж-хоккею Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Уфе на Кубке Континента-2017 по следж-хоккею определился первый финалист. Им стал подмосковный «Феникс», представляющий Россию.

В первом матче дня итальянская команда «Южнотирольские орлы» набросала больше десятка шайб команде Китая — 11:1. На этот раз китайцы ответили при счете 0:4, в отличие от предыдущей встречи с чехами, где размочить счет удалось при 0:14.

Во втором поединке именно с чешской «Спартой» встретились хоккеисты «Феникса». За полминуты до истечения первого периода капитан россиян Вадим Селюкин вывел свою команду вперед, точно бросив по центру — 1:0. Однако уже в начале второго периода похожий шанс использовали чехи — 1:1.

С этим счетом команды доигрались до овертайма, хотя в концовке основного времени россияне имели два выхода один на один с чешским вратарем.

На исходе овертайма Василий Пименов использовал контратаку два в один и забил победный гол — 2:1.

Таким образом, «Феникс» имеет две победы (одну в овертайме) и в 16 часов против китайцев может официально оформить путевку в матч за первое место.

В 19 часов скрестят клюшки «Спарта» и итальянские «орлы», чтобы определить второго финалиста.