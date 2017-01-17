В Башкирии в результате перерасчета квартплаты жильцам вернули 42 млн рублейФото: Олег Яровиков
В Башкирии в результате перерасчета квартплаты жильцам вернули 42 млн рублей
В Башкирии в результате перерасчета квартплаты жильцам вернули 42 млн рублейФото: Олег Яровиков
УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
20 700 жителей Башкортостана обратились с жалобами на нарушение своих жилищных прав в Госкомитет республики по жилищному и строительному надзору. 35 процентов обращений являлись претензиями к управляющим компаниям по поводу управления домом и его содержания. 65 процентов жалоб касались начисления платежей за коммунальные услуги.
Госкомитет зафиксировал 178 206 нарушений жилищных прав. Большей частью оправдались претензии к управлению домами — 69 процентов. Нарушения в части начисления квартплаты составили долю в 14 процентов.
В результате работы ведомства жильцам вернули 42 млн рублей перерасчета, сообщил председатель Госжилстройнадзора Ильдар Шафиков.