Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.60 ↑

EUR 63.23 ↓

17 января Вторник

Уфа   °

В Башкирии в результате перерасчета квартплаты жильцам вернули 42 млн рублей

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии в результате перерасчета квартплаты жильцам вернули 42 млн рублей

Фото: Олег Яровиков

В Башкирии в результате перерасчета квартплаты жильцам вернули 42 млн рублей

Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

20 700 жителей Башкортостана обратились с жалобами на нарушение своих жилищных прав в Госкомитет республики по жилищному и строительному надзору. 35 процентов обращений являлись претензиями к управляющим компаниям по поводу управления домом и его содержания. 65 процентов жалоб касались начисления платежей за коммунальные услуги.

Госкомитет зафиксировал 178 206 нарушений жилищных прав. Большей частью оправдались претензии к управлению домами — 69 процентов. Нарушения в части начисления квартплаты составили долю в 14 процентов.

В результате работы ведомства жильцам вернули 42 млн рублей перерасчета, сообщил председатель Госжилстройнадзора Ильдар Шафиков.

Теги: квартплата,ЖКХ,Госжилстройнадзор
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть