Многодетная семья из Уфы победила во Всероссийском конкурсе «Семья года»

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Семья Семеновых из поселка Максимовка города Уфы вошла в число 22 победителей Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Конкурс был проведен в 2016 году Минтрудом России и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Республику Башкортостан представили на конкурсе пять семей: Семеновы из Уфы, Нуртдиновы из Стерлитамака, Хаматдиновы из Дюртюлинского района, Карпухины из Мелеузовского района и семья Шарафутдинова и Кабировой из Уфы. 286 семей из 77 регионов соревновались за победу в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья — хранитель традиций».

Кроме победы в номинации «Многодетная семья», семья Семеновых заняла шестое место в онлайн-голосовании.

Галина Антоновна и Валерий Вениаминович Семеновы воспитывают троих родных детей и в общей сложности стали приемными родителями для 15 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время в семье Семеновых проживают девять детей, семь из которых — приемные. Всем своим детям Семеновы прививают навыки активной, творческой самоорганизации и самодисциплины. Ребята любят посещать театры и музеи, заниматься спортом, многие окончили музыкальную школу. Вся семья посещает украинскую воскресную школу «Злагода», где изучает традиции, народное творчество, историю. Семеновы являются неоднократными победителями различных всероссийских и республиканских конкурсов опекунов, приемных и патронатных семей.