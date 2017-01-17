В Уфе появилось отделение соцсопровождения для бывших осужденных Фото: Минтруда РБ
В Уфе появилось отделение соцсопровождения для бывших осужденных
В Уфе появилось отделение соцсопровождения для бывших осужденных Фото: Минтруда РБ
УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В уфимском микрорайоне Шакша в составе Республиканского комплексного социального центра помощи лицам без определенного места жительства открылось отделение социального сопровождения граждан, освобожденных из исправительных учреждений.
Отделение рассчитано на 40 мест. Основными его задачами являются предоставление социальных услуг бывшим осужденным в полустационарной форме социального обслуживания, срочных социальных услуг, проведение комплекса мероприятий по социальной адаптации указанной категории лиц к условиям жизни в обществе. Появление отделения связано с востребованностью данных услуг, сообщили в Минтруда РБ. Большая часть граждан, обращающихся в центр помощи лицам без определенного места жительства, относится к категории бывших осужденных.
Отделение соцсопровождения расположено по адресу: ул. Олимпийская, 47, корп. 1.