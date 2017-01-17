Школьников Башкирии приглашают к участию в межпредметной Дино-олимпиаде Фото: учи.ру Школьников Башкирии приглашают к участию в межпредметной Дино-олимпиаде Фото: учи.ру

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Самый знаменитый российский школьник из Москвы и большой поклонник динозавров Степан Савельев приглашает учеников 1-4 классов Башкортостана к участию в межпредметной Дино-олимпиаде. Организатор олимпиады — образовательная платформа Учи.ру. Пробный тур олимпиады открыт для учеников 1-4 класса с 16 января, а основной тур пройдет с 26 января по 5 февраля. Принять участие в олимпиаде могут все зарегистрированные пользователи на сайте Учи.ру.

Участие в олимпиаде бесплатное — достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в интернет.

Как сообщили организаторы, межпредметная Дино-олимпиада включает лучшие интерактивные наработки по предметам: математика, русский язык, предпринимательство, окружающий мир. Пробный тур состоит из четырех задач — по одной на каждый предмет. Выполнять задания можно в любой день и в любое время. Задания пробного тура уже доступны в личных кабинетах пользователей.

Основной тур состоит из восьми задач — по две на каждый предмет, и ограничен во времени прохождения — 60 минут на выполнение всех заданий.

18 января на сайте пройдет вебинар «Всё об участии в Дино-олимпиаде». На вебинаре будет дана подробная информация, как принять участие в олимпиаде, а также участники смогут задать свои вопросы.

Дино-олимпиада была разработана в ответ на растущий спрос со стороны учеников и педагогов на интересные и нестандартные образовательные онлайн-соревнования. Олимпиада обязана своим названием динозаврику Дино — персонажу-проводнику по образовательной платформе Учи.ру. В 2017-м году лицом проекта стал Степан Савельев, который записал

видео-приглашение для всех участников.