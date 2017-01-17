УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Воспитанница башкирской шашечной школы Олеся Абдуллина открыла в Риге Центр интеллектуального развития детей. Супруги Олеся Абдуллина и Роберт Мисанс осуществили свою мечту — открыть в столице Латвии Центр интеллектуального развития. Здесь детей раннего школьного возраста можно обучать шашкам и другим логическим и настольным играм.

Олеся выступает как главный тренер, а Роберт как руководитель и тренер. Вместе они придумали название «Domātprieks», что можно перевести с латышского, как «удовольствие думать».

Уроженка города Ишимбая Олеся Абдуллина в 2009 году выиграла бронзовые медали на чемпионатах мира и Европы по блицу. Переехав в Уфу, выступала за профессиональный шашечный клуб «Башнефть». Вышла замуж за Роберта и переехала в Ригу.

«Я очень рад за наших друзей из Латвии — Олесю, Роберта и Андрея Цехановича. Желаю им многолетней плодотворной и творческой работы. Я уверен в успехе наших друзей, уверен в том, что их ученики станут гордостью своих тренеров, — говорит заместитель председателя АНО «ПШК «Башнефть» по развитию детского спорта Айнур Шайбаков. — Олеся пару лет назад в Уфе ознакомилась с действующим при нашем клубе центром интеллектуального развития детей «Маленький гений».

И вот идея через детский шашечный клуб развивать творческие и интеллектуальные навыки ребенка, подготавливать маленького человека к школе, теперь реализовалась у Олеси и Роберта. Шашки учат правильно думать. А думать — это ведь уметь увидеть в разрозненных фактах нечто общее и единое, проанализировать ситуацию и в прошлом, и в будущее на несколько шагов, сделать выводы, принять решение и ответственность за него. Научиться проигрывать и выигрывать, учиться на своих ошибках. Эти полезные и необходимые в жизни способности дают шашки».