В Башкирии либерал-демократы освобождают от снега усадьбы ветеранов и инвалидов Фото: пресс-служба ЛДПР В Башкирии либерал-демократы освобождают от снега усадьбы ветеранов и инвалидов Фото: пресс-служба ЛДПР

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Башкортостанское региональное отделение ЛДПР в рамках акции «Доброе сердце» оказывает реальную помощь в уборке снега пожилым людям, гражданам с ограниченными возможностями, а также убирает снег с территорий социально значимых объектов.

Активисты Кармаскалинского отделения ЛДПР провели субботник по уборке снега у памятника погибшим солдатам Великой Отечественной войны.

«К памятнику не подойти — по пояс завален снегом. Такие сооружения нужно держать в чистоте и порядке — это наша история, наша жизнь. К тому же физзарядка полезна для здоровья», — прокомментировал координатор Кармаскалинского отделения ЛДПР Амир Бакиев.

Уфимское отделение ЛДПР с использованием личной техники помогли жителям сёл Авдон и Чесноковка убрать снег с придомовых территорий.

«Вывели технику, почистили снег, и самим стало приятно. Жители благодарны. Теперь спокойно к дому можно подойти. Здесь, в селах, живет много пожилых людей, которым сложно раскидывать такие снежные залежи», — отметил по итогу проделанной работы координатор Уфимского отделения ЛДПР Александр Зайцев.