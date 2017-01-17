Балерина из Уфы стала героиней российского телесериала «И это всё - балет»

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Юная балерина из Уфы Софья Валиуллина стала героиней сериала «И это всё — балет». Многосерийный фильм показывается на канале «Russia Today». Новый документальный фильм посвящен тем, кто только начинает свою творческую карьеру, и тем, кто уже достиг определенных высот в профессии.

12-летняя воспитанница Академии русского балета имени А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург) Софья Валиуллина привлекла создателей фильма как своим талантом и упорством, так и искренностью и открытостью. В первой же серии рассказ о Софье начинается с ее приезда на поезде в Санкт-Петербург. Девочку сопровождает мама — известная в Уфе пианистка, концертмейстер Гульназ Валиуллина, решившаяся ради будущего дочери на переезд в северную столицу. Зритель может наблюдать за буднями Софьи и ее мамы в их новой жизни.

«Жизнь артиста полна неожиданностей, далеко не всегда приятных, но необходимо научиться держать удар и каждый день быть в форме: ведь зрители ждут своих кумиров! Русский балет каждый день переносит нас в волшебную сказку», — говорят создатели фильма — Ольга Пастухова и Марина Туманова.

В первой серии фильма также принимают участие ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе и выросшая в Стерлитамаке выпускница знаменитого хореографического училища, артистка балета Мариинского театра Рената Шакирова.

Свой путь в мир танца Софья Валиуллина начала в пять лет в уфимском Театре танца «Браво» (руководитель – заслуженный деятель искусств Башкортостана Светлана Харисова). Софья неоднократно становилась лауреатом международных и всероссийских конкурсов в Санкт-Петербурге, Уфе, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани. В 2014 году Софья приняла участие в благотворительном вечере, организованном Международным благотворительным фондом Владимира Спивакова в Республике Башкортостан в поддержку одаренных детей республики.

Ярким событием в творческой биографии маленькой балерины стало участие на открытии XII Международного фестиваля «Москва встречает друзей» в Светлановском зале Московского международного Дома Музыки, где Софья исполнила знаменитую композицию «Лебедь» на музыку Камиля Сен-Санса в память Майи Плисецкой. После поступления в Академию русского балета имени Вагановой уже в первом классе Софье Валиуллиной доверили выходить на сцену Мариинского театра в роли Машеньки в спектакле «Щелкунчик».